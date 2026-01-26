Мультитемпературный склад построят в Ленинском округе к весне 2027 года

В Подмосковье особое внимание уделяют снабжению жителей свежими и качественными продуктами, а также их правильному хранению. В деревне Андреевское в Ленинском округе возводят мультитемпературный складской комплекс «Восточный порт».

Возведение объекта, которое контролирует Главгосстройнадзор области, выполнено на 30%. Полностью завершить работы планируют к концу марта 2027 года.

Новый комплекс займет площадь свыше 25 тысяч квадратных метров на четырех этажах. Речь идет о высокотехнологичном складе, оборудованном специальными холодильными камерами.

Там можно будет хранить свежие фрукты и овощи, мясо, рыбу, охлажденные и замороженные продукты, напитки. Для эффективной работы предусмотрена современная техника — электропогрузчики и ричтраки, а также автоматизированные системы учета товаров. Все это позволит быстро обрабатывать грузы и четко контролировать их перемещение и условия хранения.

На первом этаже разместят комнаты отдыха для сотрудников и служебные помещения, на втором — офисы и серверные. Третий этаж отведут под техническое обслуживание оборудования. Реализацией проекта занимается компания-застройщик «К-Групп».

Строительство центра не только создаст новые рабочие места, но и разгрузит существующую логистическую инфраструктуру, повысив качество и скорость доставки товаров для жителей Подмосковья.