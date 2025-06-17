Мозаичное панно «Семья» появилось в Центральном парке Лобни

Мозаичное панно создал руководитель городской Школы мозаики отец Димитрий. Поблагодарили его за работу первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев, заместитель главы Кирилл Колчин и начальник управления культуры Елена Уманская.

«Работу рекомендую осматривать при солнечном освещении. Именно в таких условиях она приобретает особую выразительность», — отметил Димитрий Котов.

Добавим, что Димитрий также обучает воспитанников коррекционной школы и других детей из Лобни делать красочные панно в мозаичной технике. Такие занятия помогают творчески и интеллектуально развивать ребят и приобщать их к древнему искусству.

Ранее мы рассказывали о том, что парки Лобни опубликовали программу мероприятий на эту неделю.