Мозаичное панно «Семья» появилось в Центральном парке Лобни
Новую достопримечательность установили в любимом месте жителей Лобни. Мероприятие приурочили ко Дню России.
Мозаичное панно создал руководитель городской Школы мозаики отец Димитрий. Поблагодарили его за работу первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев, заместитель главы Кирилл Колчин и начальник управления культуры Елена Уманская.
«Работу рекомендую осматривать при солнечном освещении. Именно в таких условиях она приобретает особую выразительность», — отметил Димитрий Котов.
Добавим, что Димитрий также обучает воспитанников коррекционной школы и других детей из Лобни делать красочные панно в мозаичной технике. Такие занятия помогают творчески и интеллектуально развивать ребят и приобщать их к древнему искусству.
Ранее мы рассказывали о том, что парки Лобни опубликовали программу мероприятий на эту неделю.