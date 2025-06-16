Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Развлекательные и спортивные события организуют в парках Лобни на этой неделе. Жители смогут поучаствовать в мастер-классах, играх и танцевальных вечерах.

Уже завтра, 17 июня, в Лобненском лесопарке проведут настольные игры, мастер-класс и физкультминутку. В четверг, 19 июня, все желающие смогут заняться здесь настольным теннисом. В выходные в парке состоится занятие с кинологом по бытовому послушанию.

В парке «Река времени» завтра и послезавтра организуют спортивные активности, квест, анимационную программу и викторину.

Творческие мастер-классы и настольные игры пройдут в Центральном парке культуры и отдыха с пятницы по субботу. Гости смогут присоединиться к занятиям скандинавской ходьбой и самбо, а также проверить свои силы на спортивных эстафетах. Кроме того, состоятся детская дискотека и ретро-вечер для старшего поколения.

Программа с мастер-классом, спортивными минутками и эстафетой запланированы в парке «Киово». Посетить мероприятия во всех парках можно бесплатно без возрастных ограничений.