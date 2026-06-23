Мотоклубы и Росгвардия поздравили молодежное сообщество из Дмитрова

20 июня в парке отдыха «Сосновый бор» отметили второй день рождения молодежного сообщества «Возможно все», которое объединяет почти 100 подростков и молодых людей Дмитровского округа. Праздник собрал активных участников, их друзей и гостей, подтвердив рост интереса к живому общению и совместным инициативам.

Участники общались, играли в активные игры, устраивали пикник и исполняли песни под гитару и кахон. Одним из самых ярких моментов стало появление гостей из объединения «Русская дружина», а также представителей мотоклубов «Дмитров», «Ночные Валькирии» и «FLAMING HEADS» из Новосиньково. Мотоциклисты поздравили сообщество с праздником, познакомили ребят со своей техникой и пообщались с участниками.

К празднику присоединились сотрудники Дмитровского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, которые провели для молодежи беседу о здоровом образе жизни, важности полезных привычек и активного досуга.

Руководитель сообщества, клинический психолог Дарья Тармаева отметила: «За два года вокруг проекта сформировалось настоящее сообщество единомышленников. Здесь ребята находят друзей, учатся общаться, получают поддержку и раскрывают свои способности. Для нас важно создавать пространство, где молодые люди чувствуют себя уверенно, могут развиваться и быть собой». Участница сообщества Татьяна Дятлова поделилась: «На таких встречах всегда очень тепло и интересно. Этот праздник подарил много ярких эмоций и запомнится надолго».

Сообщество «Возможно все» создано 20 июня 2024 года на базе Молодежного центра «квАРТал». Сегодня это бесплатный клуб по интересам для молодых людей старше 14 лет, где проходят встречи, психологические игры, тренинги, лекции и тематические мероприятия, направленные на развитие навыков общения и самопонимания.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов подчеркнул: «Молодежи нужно пространство для общения, новых знакомств, поиска себя и своих интересов. За два года сообщество „Возможно все“ доказало свою востребованность. Здесь ребята находят единомышленников, учатся работать в команде, становятся увереннее и открывают для себя новые возможности. Такие проекты помогают молодым людям расти, развиваться и чувствовать себя частью большого сообщества».