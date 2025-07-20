Мотофристайл-шоу от известного райдера России прошло в Коломне

В рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» выступления команды мотофристайлеров FMX13 проходят по всей Московской области. Шоу с захватывающими трюками от самого титулованного райдера России Алексея Колесникова состоялось и на Советской площади в Коломне.

Коломна — родной город Алексея Колесникова. Именно здесь он несколько лет назад впервые выполнил сложнейший трюк — сальто на багги. Его исполняют всего четыре мотофристайлера в мире.

И в этот раз на Советской площади Алексей снова показал собравшимся сальто на багги. Особую атмосферу мероприятию придавал живой битбокс в исполнении чемпиона мира Вахтанга.

В завершение шоу Алексей Колесников поблагодарил всех, кто не побоялся непогоды и пришел на Советскую площадь.

«Коломенское мероприятие для нас домашнее, оно никогда не было для нас простым, ну и сегодня, конечно, шквальный ливень во время выступления подкинул нам, как говорится, дров в печку. Было непросто, но мы справились. Считаю, что это как раз показатель профессионализма, потому что в таких условиях могут ездить далеко не все. Коломна, люблю вас! Спасибо, родной город!» — сказал мотофристайлер.