Андрей Воробьев поручил разобраться с ливневой канализацией в городах и СНТ

Обильные дожди пришли в Подмосковье в ночь на 21 июля. Задача — максимально внимательно отработать каждый участок, где образовались подтопления, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«У нас всегда достаточное количество событий в жизни: когда-то это много солнца, когда-то — воды, когда-то сильно холодно или жарко. Все эти природные явления также влияют на приоритизацию нашей деятельности. Поэтому ключевое сообщение по этой теме — максимально внимательно отработать по всем подтоплениям», — сказал глава Подмосковья.

В центре внимания, помимо прочего, оказались ливневки.

«У нас с недавнего времени законные и нормативные документы предполагают обязательное наличие ливневой канализации. Все, что предшествовало этим решениям, которым пять лет, — все это ранее было без ливневой канализации», — напомнил он.

Если такой норматив не соблюден, ситуация доставляет множество неудобств жителям. Это происходит и в период обильных осадков, и в сезон половодья весной.

«Планово и аккуратно все новые объекты, будь то парк, дорога или новая застройка, предполагают обязательное наличие ливневой канализации, которая должна работать. Я надеюсь, что так у нас и есть», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Однако остался вопрос, связанный с тем, что в СНТ и коттеджных поселках зачастую нет этого элемента инфраструктуры.