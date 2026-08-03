Мособлизбирком фиксирует рост обращений в единую службу поддержки

В период избирательной кампании в Московской области традиционно начинает работу единая служба поддержки. По бесплатному номеру жители могут получить ответы на любые вопросы о голосовании, а при необходимости их перенаправляют в территориальную избирательную комиссию. Об этом рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин в интервью 360.ru .

«Уже сейчас фиксируется много обращений — чаще всего уточняют, включены ли в списки, особенно если меняли фамилию или паспорт. Мы уточняем у коллег в территориях, вносим изменения, и любой обратившийся получит поддержку и будет включен в списки по месту проживания или пребывания», — пояснил Илья Березкин.

Обратиться за консультацией можно по телефону +7 (498) 602-01-07.