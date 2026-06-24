Мособлдума расширила перечень направлений для импортозамещения

Мособлдума расширила перечень видов экономической деятельности для импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Теперь мерами поддержки смогут воспользоваться судостроители, заводы по выпуску мотоциклов, велосипедов и инвалидных колясок, а также производители мебели и спорттоваров. Доля импорта в этих отраслях в России до сих пор превышает 50%.

«Включение в перечень таких видов деятельности позволит в течение трех-семи лет существенно нарастить мощности существующих производителей и локализации критических импортных компонентов по каждой отрасли», — заявил председатель Комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Ранее подмосковным предприятиям по программе «Импортозамещение» выделили займы более чем на четыре миллиарда рублей.