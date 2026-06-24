Фонд развития промышленности поддержал подмосковные компании на 4,1 миллиарда рублей

По программе «Импортозамещение» подмосковным предприятиям выделили займы на 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Программа «Импортозамещение» стартовала в 2023 году и стала самым востребованным продуктом регионального Фонда развития промышленности (ФРП). За все время работы по этой программе выдали 41 заем. С их помощью поддержали проекты подмосковных компаний с общим объемом инвестиций почти на 10 миллиардов рублей.

ФРП выступает как один из главных механизмов поддержки региональных компаний. Он предоставляет предприятиям льготные займы от 10 до 150 миллионов рублей на срок до семи лет. Процентная ставка — от 1% до 5% годовых, и она остается неизменной на протяжении всего периода займа, независимо от колебаний ключевой ставки Банка России.

В рамках работающих программ ФРП МО предлагает различные варианты поддержки, в том числе для небольших инвестиционных проектов. Так, в 2026 году запустили программу «Малый инвестпроект». Она создана специально для поддержки небольших производственных компаний. Предприятия могут привлечь от 10 до 75 миллионов рублей сроком до пяти лет. Финансирование можно направить на покупку и настройку оборудования, модернизацию производственных линий и увеличение выпуска продукции.

Поддержка Фонда доступна компаниям самых разных отраслей. Подробные условия льготных займов и грантов, требования к проектам и перечень документов для подачи заявки размещены на официальном сайте ФРП Московской области — frpmo.ru.