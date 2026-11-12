Совбез: количество въехавших в Россию иностранцев сократилось на 9% за год

За девять месяцев 2026 года в Россию въехали 6,9 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в аппарате Совета безопасности РФ.

Большую часть прибывших составили граждане стран СНГ — 4,7 миллиона человек, или 68,7% общего потока. По состоянию на 1 октября в России находились 5,9 миллиона иностранцев против примерно 6,5 миллиона годом ранее.

Одновременно сократилось количество оформленных документов для проживания. За январь — сентябрь выдали 19,5 тысячи разрешений на временное проживание, что на 17,1% меньше прошлогоднего показателя, и 58,5 тысяч видов на жительство — на 43% меньше.

Число действующих патентов на работу у иностранцев, прибывших в безвизовом порядке, снизилось на 12,6%, до чуть более 1,7 миллиона.

При этом работодатели направили 943,4 тысячи уведомлений о заключении трудовых и гражданско-правовых договоров с гражданами стран ЕАЭС. Это на 3,7% больше, чем за девять месяцев 2025 года.

Число административных протоколов в отношении иностранцев уменьшилось на 22,6%, до 1,8 миллиона. Однако решений об административном выдворении стало втрое больше — 143,1 тысячи. Количество решений о сокращении срока пребывания выросло в 2,5 раза, до 78,7 тысячи, а о запрете въезда — на 75,2%, до 290,8 тысячи.

В то же время число решений о депортации сократилось на 24% и составило 4,8 тысячи.