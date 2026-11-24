Мособлдума 26 ноября рассмотрит законопроект об изменении стоимости трудовых патентов для иностранных граждан. Документ предусматривает введение региональных коэффициентов, которые будут учитывать особенности рынка труда Московской области. Новые ставки могут начать действовать с 2027 года.

Сейчас ежемесячный платеж за патент в Подмосковье составляет 10 тысяч рублей. Согласно предложению, для иностранцев, работающих в организациях, у индивидуальных предпринимателей или занимающихся частной практикой, его планируют увеличить до 11 тысяч рублей. Для тех, кто трудится у физических лиц и выполняет личные или домашние обязанности, сумма может составить 15,6 тысячи рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснил, что при установлении коэффициентов учитывают рост зарплат в регионе.

«Человек, который пользуется социальной и транспортной инфраструктурой региона, должен вносить в ее развитие адекватный вклад», — отметил он.

Аналогичные изменения предложены и в Москве. Внесенный мэром столицы Сергеем Собяниным законопроект предусматривает повышение ежемесячной стоимости патента до 11 тысяч рублей для работающих в организациях и до 15,6 тысячи рублей для занятых в домашних хозяйствах.

«Предлагаемые изменения позволят увеличить доходы консолидированного бюджета Московской области на 9,6 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на развитие социальной сферы, благоустройство и инфраструктуру», — добавил Игорь Брынцалов.