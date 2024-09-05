Мособлдума приняла закон о дополнительной поддержке молодых педагогов

Поддержку молодых педагогов расширили в Подмосковье. Мособлдума приняла закон, который предусматривает выплаты на период обучения и преподавания.

«В Подмосковье делается многое для того, чтобы привлечь на работу педагогов, заинтересовать лучших, талантливых, в том числе молодых людей. Нам нужны аргументы. Мы должны доказать молодым людям, что работа в подмосковной школе — это достойные условия труда, постоянный личностный рост и насыщенная жизнь», — отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Закон предусматривает новую категорию педагогов — это молодые работники, которые могут работать в школе уже на последних курсах колледжей и вузов. Для них установят выплату на период обучения. Размер уточнят чуть позже.

Статус «молодой специалист» также смогут получить начавшие работать педагогом вскоре после профессиональной переподготовки.

«Статус дает право на получение дополнительных мер поддержки — пособия в 150 тысяч рублей и ежемесячных выплат по шесть тысяч рублей», — пояснил Брынцалов.

Отдельно учли тех, кто учился на педагога, но потом ушел на СВО. Вернувшись, они не потеряют статус «молодого специалиста», если в течение года продолжат преподавать.

«Также мы хотим наделить статусом „молодой специалист“ участников спецоперации, имеющих педагогическое образование. Условие здесь следующее — они должны начать педагогическую деятельность в течение года после возвращения со службы», — добавил спикер.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ 2 сентября. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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