Мособлдума предложила дать право свободного проезда для пожарной техники

«Лесные пожары могут быстро распространяться, поэтому важно ликвидировать их в кратчайшие сроки. Сейчас, чтобы тяжеловесная техника могла проехать к месту пожара, необходимо оформлять специальное разрешение, а здесь важен каждый час», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Депутаты также предлагают предоставить пожарной технике бесплатный проезд по платным дорогам и освободить технику от платы в счет возмещения вреда автомобильным дорогам.

Инициативу уже направили в правительство России, откуда получено положительное заключение. Теперь законопроект планируется передать в Государственную думу.

Средняя площадь обнаружения лесных пожаров в Подмосковье сократилась почти на 50% за год. Эти и другие итоги сезона подвели на совещании директоров филиалов «Центрлесхоза» и «Мособллеса».