Итоги пожароопасного сезона подвели в Подмосковье

Средняя площадь обнаружения лесных пожаров в Подмосковье сократилась почти на 50% за год. Эти и другие итоги сезона подвели на совещании директоров филиалов «Центрлесхоза» и «Мособллеса».

«Доведенный указом президента России показатель площади лесных пожаров для Московской области на 2024 год — 343,46 гектара — не превышен и составил 30% от планового показателя», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов.

В этом году в Подмосковье обновили парк лесопожарной техники, внедрили новые технологии обнаружения возгораний, что позволило еще на пять минут сократить время реагирования по сравнению с 2023 годом.

Средняя площадь природных пожаров сократилась на 35% — с 0,8 гектара в 2023 году до 0,52 гектара в 2024-м. В целом площадь всех лесных пожаров, возникших за сезон в Подмосковье, сократилась на 30% по сравнению с прошлым годом.

Более 35% всех возгораний обнаружили с помощью системы видеомониторинга, который ведется со 132 камер. В 2025 году к ним добавят еще пять. В 98% случаев причиной пожаров стал человеческий фактор.

Пожароопасный сезон в лесах Подмосковья закрыли 16 ноября.