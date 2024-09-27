Мособлдума напомнила о мерах поддержки для промышленных предприятий

День машиностроителя отмечают в России в последнее воскресенье сентября. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что машиностроение для Подмосковья представляет собой основу промышленного потенциала.

Спикер Мособлдумы отметил, что в области функционируют ведущие предприятия страны, такие как «Метровагонмаш» — главный производитель вагонов метро, а также корпорация «Энергия» имени С. П. Королева и «Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина», специализирующееся на ракетостроении и космической технике. К их числу относятся и другие значимые компании.

Игорь Брынцалов выразил особую благодарность работникам отрасли, отметив, что именно их профессионализм и самоотверженный труд способствуют внедрению передовых технологий и освоению новых видов продукции в регионе. Он выразил уверенность в том, что мастерство и преданность своему делу работников машиностроения продолжат способствовать развитию этой важной отрасли.

Кроме того, в Подмосковье предусмотрены меры поддержки для промышленных предприятий. Аренда земельного участка может осуществляться за 1 рубль для предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в сфере импортозамещения.

Для компаний, расширяющих свои производственные мощности в обрабатывающей промышленности, существует субсидия на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры. В рамках программы «Модернизация» возможно возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания или улучшения производства. Субсидии на покупку нового оборудования составляют до 50% подтвержденных затрат, но не превышают 20 миллионов рублей на одно предприятие.

Фонд развития промышленности Московской области также предлагает гранты не более 50 миллионов рублей на одно предприятие при размере кредитного договора от 30 миллионов рублей, а также льготные займы для предприятий.

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