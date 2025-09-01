Москворецкую гимназию открыли после капитального ремонта в Воскресенске

Площадь здания — 4,5 тысячи квадратных метров. Интерьер, созданный во время капитального ремонта, соответствует современным стандартам образования.

«Сегодня у нас огромный праздник. Это не просто День знаний, это еще и день открытия здания нашей гимназии. Огромные масштабные работы по реконструкции образовательного учреждения подошли к концу. Особые слова благодарности я бы хотела выразить администрации округа, подрядной организации и, конечно же, нашим педагогам», — отметила директор МОУ «Москворецкая гимназия» Нина Медведева.

С праздником учеников также поздравил глава округа Алексей Малкин.

«Дорогие школьники, я хочу пожелать вам правильного, вдумчивого выбора, не забывайте прислушиваться к советам родителей. Для одиннадцатиклассников через год будут открыты все дороги в жизнь. Я желаю, чтобы они были светлые, чистые, и чтобы все, о чем вы мечтаете, сбылось», — подчеркнул глава.

Гимназию капитально отремонтировали в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования».

Отметим, в Воскресенске будут обучаться 1495 первоклассников и 653 одиннадцатиклассника.