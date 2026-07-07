Московская область заняла 2-е место в рейтинге промышленной политики

Минпромторг России составил рейтинг эффективности реализации промышленной политики среди регионов, и Московская область заняла в нем второе место. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Итоги были объявлены на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2026».

По итогам 2025 года Московская область занимает третье место в России по объему промышленного производства и второе — по объему производства обрабатывающих предприятий. Промышленность формирует почти четверть валового регионального продукта Московской области, ее доля составляет 24,2%.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что место в рейтинге Минпромторга отражает результаты работы правительства по развитию промышленной инфраструктуры и совершенствованию механизмов поддержки бизнеса.

В 2025 году развитие экономики Московской области характеризуется устойчивым ростом. Индекс промышленного производства за год составил 105,5%, а по обрабатывающим производствам — 106,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства по полному кругу за 2025 год составил 7,6 трлн рублей, что на 8% больше результата 2024 года.

В рейтинге Минпромторга регионы оцениваются по 47 показателям, разделенным на шесть блоков. Московская область получила высокие оценки по блокам «Экономическое развитие региона», «Развитие промышленной инфраструктуры» и «Взаимодействие с промышленным комплексом региона».