Подмосковье заняло 3-е место в России по числу малых технологических компаний

Согласно сообщению пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, регион занимает третье место в стране по количеству малых технологических компаний (МТК), включенных в реестр Минэкономразвития РФ.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в реестр включено 270 малых технологических компаний из Подмосковья. «Большинство из них — 38% — это компании, занимающиеся исследованиями и разработками», — отметила она.

Еще 35% подмосковных МТК заняты в обрабатывающем производстве, а 27% приходится на IT-компании. Зампред подчеркнула, что количество подмосковных МТК в реестре Минэкономразвития РФ постоянно растет. С 1 июля 2024 года список пополнили более 170 малых предприятий.

Статус МТК дает технологическим компаниям возможность получить грантовую поддержку, преимущества в конкурсных отборах при получении субсидий и других мер господдержки, а также другие преференции. Помощь в получении этого статуса компании могут получить в Мининвесте Московской области.