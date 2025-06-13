Мощные дожди обрушились на Подмосковье

На юго-запад Подмосковья обрушился сильный ливень. Синоптики предупреждают, что осадки доберутся до Москвы к вечеру. В распоряжении 360.ru оказались кадры последствий непогоды из Рузы.

Как сообщили местные жители, прошел сильный дождь. Сейчас осадки небольшие, но к обеду снова ожидается ливень. На кадрах видны большие лужи, в округе бушует сильный ветер.

Ранее синоптики предупредили, что в выходные, 14 и 15 июня, в Москве будет пасмурно. В субботу возможен дождь, а в воскресенье — гроза. В Подмосковье будет такая же погода, как в Москве: дождь с грозой. Температура воздуха будет почти такой же, как в столице, или на градус ниже.

Потеплеет к началу следующей недели. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что столбики термометров поднимутся до +23 градусов.