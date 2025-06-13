Москвичей в выходные ждут дожди с грозами

«Яндекс Погода»: в субботу и в воскресенье в Москве будут дожди с грозой

В выходные, 14 и 15 июня, в Москве будет пасмурно. В субботу возможен дождь, а в воскресенье — гроза. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Яндекс Погоды».

В субботу, 14 июня, столицу накроет пасмурная погода. В течение дня будет идти дождь. Северный ветер будет дуть со скоростью до 7 метров в секунду. Утром температура поднимется до +14 градусов, днем останется на уровне +15…+16 градусов, а к ночи опустится до +13 градусов.

«В подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура в течение дня составит около +15 градусов», — уточнили синоптики.

В воскресенье, 15 июня, в Москве будет облачно. Утром возможен дождь с грозой. Температура утром составит +15 градусов, днем поднимется до +19 градусов, а ночью останется в пределах +13…+14 градусов. Ветер будет слабым, днем возможны порывы до 4 м/с.

Аналитики прогнозируют, что в Подмосковье погода будет похожа на столичную. Ожидается гроза, а температура воздуха будет такой же, как в Москве, или на градус ниже.

Однако к началу следующей недели в Москве потеплеет до+23 градусов. Погода вернется в климатическую норму. Как отмечал синоптик Александр Ильин, похолодание продержится в Москве до 13 июня