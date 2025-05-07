Память погибших героев Великой Отечественной войны почти в школе «Город Солнца» в Мытищах. Во дворе учреждения установили монумент защитникам, а на здании появилась памятная табличка маршалу Клименту Ворошилову.

Уже почти тридцать лет каждую неделю ученики собираются перед школой по утрам, чтобы вспомнить важные даты в истории России. Уроки в эти дни тоже памятные — на них говорят о героях войны, а дети рассказывают о ветеранах в своих семьях.

«Задача взрослых, педагогов — привить то уважительное отношение к этому празднику, которое каждый ребенок должен пронести через годы и передать следующему поколению», — сказала директор школы Елена Тарасова.