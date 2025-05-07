Монумент защитникам Отечества открыли в школе «Город Солнца» в Мытищах

Память погибших героев Великой Отечественной войны почти в школе «Город Солнца» в Мытищах. Во дворе учреждения установили монумент защитникам, а на здании появилась памятная табличка маршалу Клименту Ворошилову.
Уже почти тридцать лет каждую неделю ученики собираются перед школой по утрам, чтобы вспомнить важные даты в истории России. Уроки в эти дни тоже памятные — на них говорят о героях войны, а дети рассказывают о ветеранах в своих семьях.
«Задача взрослых, педагогов — привить то уважительное отношение к этому празднику, которое каждый ребенок должен пронести через годы и передать следующему поколению», — сказала директор школы Елена Тарасова.
В преддверии праздника Великой Победы во дворе школы установили монумент героям Отечества, а также памятную табличку Клименту Ворошилову. До начала 70-х годов маршал Советского Союза проживал в здании школы, где в то время располагалась правительственная дача.
Жители Солнечногорска посадили 170 кустов сирени и 80 кленов
Спали на кафеле и железных сиденьях. Новосибирские школьницы сутки провели в Домодедове
Конклав по избранию нового папы римского начался в Ватикане