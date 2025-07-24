Молодогвардейцы провели волейбольную тренировку в спортшколе «Котельники»

Накануне Дня физкультурника активисты местного отделения «Молодой гвардии» провели волейбольную тренировку в спортивной школе «Котельники». Товарищеский матч завершился вничью со счетом 0:0.

Как рассказали молодогвардейцы, главное правило волейбола — не бояться начать играть, верить в себя и в свою команду.

Во время тренировки участники отработали навыки командного взаимодействия и базовые элементы игры. Подобные спортивные встречи приобщают молодежь городского округа Котельники к здоровому образу жизни.

В ближайшее время активисты «Молодой гвардии» станут участниками мероприятий ко Дню физкультурника. Ребята продемонстрируют гостям праздника свои спортивные достижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.