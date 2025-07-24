Молодогвардейцы провели волейбольную тренировку в спортшколе «Котельники»
Накануне Дня физкультурника активисты местного отделения «Молодой гвардии» провели волейбольную тренировку в спортивной школе «Котельники». Товарищеский матч завершился вничью со счетом 0:0.
Как рассказали молодогвардейцы, главное правило волейбола — не бояться начать играть, верить в себя и в свою команду.
Во время тренировки участники отработали навыки командного взаимодействия и базовые элементы игры. Подобные спортивные встречи приобщают молодежь городского округа Котельники к здоровому образу жизни.
В ближайшее время активисты «Молодой гвардии» станут участниками мероприятий ко Дню физкультурника. Ребята продемонстрируют гостям праздника свои спортивные достижения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.
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