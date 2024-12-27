Молодогвардейцы из Люберец провели новогоднюю елку для детей из Курской области

Накануне Нового года активисты «Молодой Гвардии Единой России» и сторонники партии организовали для детей из Курской области новогоднюю елку. Мероприятие состоялось в Центре развития семьи и детей в Люберцах.

Как рассказала руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Анна Лисак, для ребят подготовили анимационную программу с играми, конкурсами и танцами. Дед Мороз и Снегурочка поздравили воспитанников центра и вручили им новогодние подарки.

«Мы посетили Центр развития семьи и детей с праздничной программой. Здесь находятся сироты, дети из семей, где родители лишены родительских прав, а также ребята, оставшиеся без жилья, в том числе — из Курской области. Все усилия мы направляем на создание благоприятной атмосферы и подготовку этих детей к самостоятельной жизни в обществе», — поделилась она.

Анна Лисак отметила также, что в учреждении создали все условия для умственного, физического и эмоционального развития ребят.