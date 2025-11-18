Молодогвардейцев в Истре наградили в честь 20-летия движения

У местного отделения пять основных направлений: это творчество, спорт, добро, патриотизм в действии, поддержка участников СВО. И движение еженедельно помогает жителям, а также фронту: плетут маскировочные сети и многое другое.

В этом году движению исполняется 20 лет. И в честь такого события в Истре организовали праздник. На мероприятии подвели итоги за этот год.

«Недавно к нам обратилась семья участника СВО с просьбой помочь восстановить кровлю на их доме. И мы буквально за два дня все реализовали и сделали, оказали помощь также на приусадебном участке. Но это не единственное доброе дело, которое мы сделали. А недавно совершили настоящий рывок. Если в мае мы были на 31 месте в областном рейтинге, то уже к сентябрю ворвались в топ-10 и заняли седьмое место», — поделился руководитель Молодой гвардии по Истре Алексей Меркулов.

В местной Молодой гвардии состоит более 70 ребят от 14 до 18 лет. Также участвуют в движении и взрослые. На мероприятии активных волонтеров наградили благодарственными письмами от главы муниципалитета, совета депутатов и руководителей Молодой Гвардии.