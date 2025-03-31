Молодежный литературный фестиваль прошел в Мытищах

В городском округе Мытищи завершился IV Молодежный литературный фестиваль «Слово», который объединил более ста школьников и молодых людей, увлеченных литературой и творчеством. В течение недели на площадках Библиотечно-информационного центра и культурно-информационного центра «Леонидовка» проходили разнообразные мероприятия: встречи с известными литераторами, конкурсы, мастер-классы, образовательные и игровые программы.

Участники смогли пообщаться с председателем правления Московской областной организации Союза писателей России Сергеем Антиповым, а также с филологами, журналистами, писателями, переводчиками и издателями.

«В этом году в фестивале приняли участие не только мытищинцы, к нам присоединились ребята из Москвы, Щелково, Лотошино, Коломны, Архангельска, Санкт-Петербурга, Республики Хакасия. Работала огромная команда людей, чтобы создать праздник для творческих детей и молодежи. Мы с удовольствием будем ждать наших ребят на следующем пятом, юбилейном фестивале „Слово“, — отметила автор проекта, член Союза журналистов России Антонина Силуянова.

Заключительный день фестиваля стал настоящим праздником для всех участников. После насыщенной образовательной программы состоялся литературно-музыкальный вечер. Перед гостями выступили композитор Julia KM, актеры Сергей Хапров и Игорь Коровин, а также известные поэты Татьяна Романова-Настина, Наталья Кучумова, Михаил Бердутин и Владимир Шаров. С приветственным словом к участникам обратились профессор Литературного института имени Горького Галина Завгородняя, переводчик Ольга Ткаченко и издатель Максим Федосов.

Особое внимание было уделено юным талантам — чтецам, писателям и поэтам. Лучшие из них получили памятные подарки от администрации городского округа Мытищи, издательства «Новое слово», театра «Огниво» и группы компаний «ССТ». Член Союза журналистов России Ирина Мельникова организовала беседу с юными авторами о значении слова в литературе.

Мероприятие было организовано при поддержке Общественной палаты Мытищ и Московской областной организации Союза писателей России. Уже началась подготовка к следующему, юбилейному мероприятию, которое обещает стать еще ярче и масштабнее.