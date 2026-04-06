«Молодая гвардия единой России» привела в порядок более 50 храмов Подмосковья

Масштабный субботник в преддверии Пасхи прошел в более чем 10 округах региона. В преддверии Светлой Пасхи молодогвардейцы Подмосковья привели в порядок более 50 храмов и церквей в 10 городских округах региона. К великому празднику активисты очистили территорию храмов и прилегающие кладбища, вымыли окна и внутреннее убранство церквей.

«Пасха — это праздник обновления, и мы хотим, чтобы он был светлым не только в душе, но и вокруг нас. Наш марафон добра охватил 10 округов и более 50 храмов. Ребята работали от души: мыли окна, убирали мусор, выметали дорожки. Для нас было важно облегчить каждодневный труд матушек и настоятелей, чтобы в великий праздник верующие приходили в чистоту и уют. Мы рады, что можем вложить частицу своего тепла в подготовку к Светлой Пасхе. И конечно, мы продолжим эту традицию» — сказала руководитель подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.

В Пушкино активисты привели в порядок территорию Сретенского храма и расположенного рядом кладбища: очистили дорожки и благоустроили захоронения. В Реутове в Троицком храме вымели все дорожки и убрали грязь после зимнего сезона. В Жуковском силами волонтеров привели в порядок церковную утварь в церкви Преображения Господня и Пантелеймоновском храме.

В Подольске молодогвардейцы убрались в притворе Троицкого собора. А в Наро-Фоминске вычистили территорию Покровской церкви и привели в порядок внутреннее убранство.

К субботнику присоединился и депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Толмачев.

«Ребята из „Молодой Гвардии“ провели огромную, очень нужную работу. Представьте себе масштаб: только в одном городском округе Балашиха приведены в порядок территории 24 храмов. Это большой вклад в подготовку к празднику. Мало говорить о духовности — важно делать конкретные дела. И молодогвардейцы это доказали. Они облегчили труд служителей и прихожан, навели порядок там, где будут проходить праздничные службы. Такое внимание к нашим святыням вызывает искреннее уважение» — отметил Александр Толмачев.