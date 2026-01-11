Множество погрузчиков и тракторов вывели на уборку снега в Мытищах

Специалисты профильных служб и снегоуборочная техника вышли на улицы городского округа Мытищи для устранения последствий снегопада. Коммунальщики расчищают дороги и подходы ко дворам, соцобъектам, остановкам.

Тракторы, мини-погрузчики и различная специализированная техника убрали снег с бульвара Ветеранов, Юбилейной и других улиц.

Снежный шторм обрушился на регион в ночь на 9 января из-за циклона «Фрэнсис». В результате в некоторых районах Подмосковья высота сугробов достигла полуметра. Коммунальные и дорожные службы 9 января отправили на устранение последствий непогоды почти 900 человек и 160 единиц техники.

Чтобы оперативно обеспечить безопасность жителей и возможность передвижения, специалисты работали в круглосуточном режиме. В первую очередь они расчищали дороги, тротуары и подъезды к домам. Несмотря на мощный снегопад, общественный транспорт в Подмосковье продолжил работать в штатном режиме.