Для уборки снега в Подмосковье привлекли 9,5 тысячи единиц техники

Для расчистки дорог и устранения последствий мощного снегопада на уборку улиц в Подмосковье вышли более 28,7 тысячи человек и свыше 9,5 тысячи единиц техники. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор области Андрей Воробьев.

Он отметил, что ночью регион накрыл циклон «Фрэнсис», из-за чего началась сильная метель и образовалась гололедица. По прогнозам синоптиков, высота сугробов может достигнуть 40-50 сантиметров.

Губернатор обратил внимание, что для борьбы со стихией вышли работники дорожных и коммунальных служб, сотрудники управляющих компаний, бригады МЧС, а также дополнительная спецтехника от профильных министерств.