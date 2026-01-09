Для уборки снега в Подмосковье привлекли 9,5 тысячи единиц техники
Для расчистки дорог и устранения последствий мощного снегопада на уборку улиц в Подмосковье вышли более 28,7 тысячи человек и свыше 9,5 тысячи единиц техники. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор области Андрей Воробьев.
Он отметил, что ночью регион накрыл циклон «Фрэнсис», из-за чего началась сильная метель и образовалась гололедица. По прогнозам синоптиков, высота сугробов может достигнуть 40-50 сантиметров.
Губернатор обратил внимание, что для борьбы со стихией вышли работники дорожных и коммунальных служб, сотрудники управляющих компаний, бригады МЧС, а также дополнительная спецтехника от профильных министерств.
Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы расчистить дороги, тротуары и подъезды к домам. Воробьев добавил, что общественный транспорт ходит в штатном режиме, но точечно возможно увеличение интервалов.
Ранее о работе в усиленном режиме сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы. Для устранения последствий непогоды привлекли силы и технику инженерных компаний города.