На уборку снега в Мытищах вывели 160 единиц техники

Почти 900 специалистов вышли на уборку улиц в городском округе Мытищи. Профильные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно устранить последствия мощных снегопадов.

Всего в Мытищах вывели 160 единиц техники и 896 дворников. Они расчищают дороги, подъезды к домам, а также остановки общественного транспорта.

Снегопады обрушились на регион в ночь на 9 января, причиной непогоды стал циклон «Фрэнсис». Синоптики не исключают, что высота снежного покрова в некоторых районах будет достигать 50 сантиметров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для уборки снега и устранения последствий снегопадов работают дорожные и коммунальные службы, управляющие компании, бригады МЧС, а также спецтехника от профильных министерств. Общественный транспорт продолжает ходить в обычном режиме.