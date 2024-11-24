Многомиллионные призы и полный стадион. Как прошел финал международной «Битвы роботов» в Мытищах

Десятки команд из России, Белоруссии, Китая, Индии и Ирана собрались на арене в Мытищах, чтобы выяснить, чей робот сильнее. Уже второй год подряд Московская область становится местом проведения соревнований. В этом году в финал вышли пять команд из Подмосковья, а общий призовой фонд составил 6,6 миллиона рублей.

Старт финальным соревнованиям дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поприветствовал участников и пожелал командам удачи.

«Мы рады приветствовать участников — молодых ребят, девчат, их наставников, которые учат инженерной мысли, программированию, всему умному и важному для развития технологических направлении в нашей стране. Я хочу поблагодарить родителей, которые на трибунах с детьми. Зал полон, и это прекрасно!» — подчеркнул Воробьев.

Глава Минцифры Максут Шадаев по традиции пообщался с участниками. Он подчеркнул, что ему нравится много команд, но болеть он будет за представителей Санкт-Петербурга. Кроме того, он отметил большую вместительность арены в Мытищах.

Однако не обошлось и без инцидентов. Так, во время одного из боев загорелся белорусский робот. Технику эвакуировали на улицу и быстро потушили. К сожалению, команда не смогла продолжить участие в финале.

Чемпионами «Битвы роботов» в этом году стала команда Daddy Bots из Санкт-Петербурга, завоевав золотую медаль. На втором месте прошлогодние чемпионы из Китая — команда Fierce Roc, а замыкают тройку лидеров «Всеядные», представляющие Петербург.

В соревнованиях среди мини-роботов москвичи из команды «План Б» заняли первое место, тогда как команды — представители Казани — Robodom-Destructor и Destructor Junior — завоевали второе и третье места соответственно. Приз зрительских симпатий унесла команда Istok.Robotics из Фрязина.