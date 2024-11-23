Белорусский «Бульбатрон» вспыхнул в разгар боя на «Битве роботов»

Белорусский робот загорелся в разгар боя на «Битве роботов» в Мытищах

В финальной части международного чемпионата «Битва роботов» в Мытищах белорусский дрон загорелся прямо в ходе поединка. Технику пришлось как можно скорее эвакуировать на улицу.

Около входа в комплекс дежурила машина пожарной службы, специалисты помогли потушить горящий дрон. Что именно стало причиной возгорания, не сообщается.

В субботу, 23 ноября, на «Арене Мытищи» проходят решающие поединки «Битвы роботов». На ринг выйдут 16 команд с роботами-тяжеловесами весом до 110 килограммов, а также 16 юношеских команд с мини-роботами весом до 1,5 килограмма из России, Китая, Ирана, Индии и Белоруссии. Также состоится презентация новой дисциплины «Битва дронов» — две инженерные команды устроят шоу-матч для болельщиков.

Турнир посетил глава Московской области Андрей Воробьев. Он пожелал участникам удачи и сообщил о планах по строительству IT-колледжа в регионе.