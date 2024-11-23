Сегодня 15:56 «Дерзайте, и только вперед». Воробьев открыл финальные состязания «Битвы роботов» в Мытищах Воробьев: одним из популярных кружков в школах становится робототехника 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

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Роботы

Андрей Воробьев

Образование

Международный чемпионат «Битва роботов» стартовал в Мытищах. Соревнования собрали талантливых инженеров и конструкторов из разных стран, включая Китай, Индию, Белоруссию и Иран. В их числе пять команд, представляющих Московскую область. Губернатор региона Андрей Воробьев поприветствовал участников и пожелал им успешно выступить.

Старт финальным состязаниям дал губернатор совместно с заместителем председателя правительства РФ и руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Глава региона поблагодарил талантливых молодых специалистов и их наставников, которые помогают в развитии технологических направлений в России. Он подчеркнул, что соревнования собрали полный зал зрителей. «Мы уверены, что и юные участники, и те, кто постарше, покажут очень интересные, увлекательные бои. Ну, а мне приятно отметить, что у нас, в Подмосковье, одним из самых популярных кружков в школах становится робототехника. Поэтому, ребята, дерзайте, и только вперед», — подчеркнул Воробьев.

Фото: Александра Степанова

Григоренко отметил разнообразие участников: младшему — 10 лет, а старшему — 57. Он подчеркнул, что на чемпионате собрались команды из пяти стран, что делает это событие по-настоящему международным. «Пусть победит сильнейший!» — добавил Григоренко. В отборочном этапе чемпионата приняли участие 96 команд, включая представителей Казахстана и Бразилии. В финал вышли 32 лучшие команды. Арена в Мытищах привлекла более 6,5 тысячи зрителей, а еще несколько миллионов наблюдают за соревнованиями онлайн.

Фото: Александра Степанова 1/3 Фото: Александра Степанова 2/3 Фото: Александра Степанова 3/3

Чемпионат организован Минцифры РФ при поддержке правительства региона. В этом году призовой фонд составил рекордные 6,6 миллиона рублей, что стало историческим достижением для турнира. В 2024 году чемпионат проходит в двух дисциплинах — «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». В первой категории участвуют 16 взрослых команд, создающих роботов-тяжеловесов весом до 110 килограммов, а во второй — 16 юношеских команд с мини-роботами, вес которых не превышает 1,5 килограмма.

Фото: Александра Степанова