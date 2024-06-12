«Много интересного». Андрей Воробьев — о праздновании Дня России в Подмосковье

Воробьев: программы ко Дню России подготовили в 90 парках Подмосковья

Фото: РИА «Новости»

В честь Дня России в 90 парках Московской области пройдут праздничные программы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Будет много интересного», — отметил он.

В парке «Москворецкий» в Воскресенске театр ростовых кукол «Софит» покажет спектакль. Гостей также ждет мастер-класс по йоге на свежем воздухе и детская анимационная программа «Волшебная страна».

Не менее интересно в парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа. Посетителей там встретят артисты на ходулях и проведут на театрализованный пролог «Крепка семья — сильна Россия!» Затем порадуют жителей и гостей Подмосковья интересным концертом и ярмаркой, на которой покажут изделия от местных мастеров.

С более подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

«До встречи в парке!» — написал Воробьев.

Ранее губернатор поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди — настоящая гордость региона и страны. Воробьев напомнил, как важно сейчас поддерживать друг друга и идти к общим целям, а также пожелал россиянам счастья и здоровья.

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