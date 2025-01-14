Младенца с воспалением слезного мешка вылечили в подмосковном медцентре Рошаля

Пятимесячную девочку доставили в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске с жалобами на слезостояние и выраженное воспаление правого глаза. Врачи выявили у ребенка флегмону и назначили операцию.

Четыре месяца флегмону слезного мешка лечили антибиотиками, а содержимое удаляли через разрез кожи. Это не помогло, и гной в слезном канале стал твердым.

Офтальмологи выполнили малоинвазивную операцию. Под эндоскопическим контролем они сделали небольшой разрез внутри слизистой оболочки носа и с помощью аспиратора удалили гной из слезных путей. После этого провели силиконовый капилляр, который оставили на месяц для расширения просвета канала и нормализации оттока слезы.

Операция длилась 25 минут и прошла успешно. Девочку выписали, а через месяц установленный силиконовый капилляр удалили. Воспаление полностью прошло и больше не беспокоит ребенка.

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