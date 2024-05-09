Жители Ногинска отметили День Победы парадом | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:54 Жители Ногинска отметили День Победы парадом Телеканал «360»

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Жители Ногинска 9 мая вышли на улицы, несмотря на капризы погоды — холод, снег и ветер. Главной площадкой для проведения праздника стала площадь Победы.

Праздник начался с благодарственного молебна. Здесь же чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников боевых действий в горячих точках.

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Почтили память и тех, кто не вернулся с полей сражений. В память о героях прозвучали оружейные залпы. К Вечному огню и обелиску Славы возложили цветы.

«Уверен, что это праздник каждого в нашей стране. Я хочу, чтобы это прочувствовали и поняли все: историю, дух и Знамя Победы предстоит нести нам с вами. Всем, кто сегодня живет, необходимо и о подвигах, и о героях рассказывать молодому поколению, а они в свое время сделают точно так же», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Одним из долгожданных событий для всех собравшихся был парад. Воины Ногинского ордена Жукова спасательного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям России также подготовили показательное выступление.

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«Бессмертный полк» в привычном формате отменили из соображений безопасности. Однако многие жители все равно гуляли с портретами героев.

Праздничные мероприятия 9 Мая прошли во всех населенных пунктах Богородского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.

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