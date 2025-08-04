Андрей Воробьев поручил привести в порядок воинские захоронения в Подмосковье
Власти Московской области с особым трепетом и вниманием относятся к благоустройству воинских захоронений. О планах по приведению в надлежащий вид мест, где покоятся защитники родины, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Глава региона отметил, что необходимо придерживаться единых стандартов при организации захоронений, устанавливать возле них скамейки, системы видеонаблюдения для предотвращения вандализма, а также прокладывать дорожки для удобства посетителей.
«У нас есть территории, где это сделано на очень достойном уровне. Хочу поблагодарить и Мытищи, и Истру, прежде всего, и многие другие территории уделяют внимание этому вопросу», — обратил внимание Воробьев.
Он поручил вице-губернатору Роману Каратаеву изучить лучшие практики и запросы семей для приведения всех захоронений в надлежащий вид.
Андрей Воробьев особенно подчеркнул важность диалога с семьями погибших, а также призвал учитывать их пожелания, проявлять деликатность и чуткость.
Губернатор также указал на необходимость тщательного осмотра места захоронений бойцов специальной операции, чтобы убедиться в соответствии памятных мест установленным стандартам.