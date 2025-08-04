Андрей Воробьев поручил привести в порядок воинские захоронения в Подмосковье

Власти Московской области с особым трепетом и вниманием относятся к благоустройству воинских захоронений. О планах по приведению в надлежащий вид мест, где покоятся защитники родины, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона отметил, что необходимо придерживаться единых стандартов при организации захоронений, устанавливать возле них скамейки, системы видеонаблюдения для предотвращения вандализма, а также прокладывать дорожки для удобства посетителей.

«У нас есть территории, где это сделано на очень достойном уровне. Хочу поблагодарить и Мытищи, и Истру, прежде всего, и многие другие территории уделяют внимание этому вопросу», — обратил внимание Воробьев.

Он поручил вице-губернатору Роману Каратаеву изучить лучшие практики и запросы семей для приведения всех захоронений в надлежащий вид.

Андрей Воробьев особенно подчеркнул важность диалога с семьями погибших, а также призвал учитывать их пожелания, проявлять деликатность и чуткость.

Губернатор также указал на необходимость тщательного осмотра места захоронений бойцов специальной операции, чтобы убедиться в соответствии памятных мест установленным стандартам.