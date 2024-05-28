Митинг ко Дню пограничника прошел в Мытищах

В городском округе Мытищи прошел митинг посвященный Дню пограничника. Мероприятие провели у памятника мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах.

Ветеран вооруженных сил, полковник пограничных войск в отставке, воин-интернационалист и полевой командир, Сергей Плешков, подчеркнул, что наше Отечество всегда славилось отважными богатырями, о которых ходят легенды. Сегодня доблестные пограничники продолжают совершать подвиги, защищая интересы России.

«Вечная память тем, кто пал, отстаивая рубежи нашей Родины. Вечная слава тем, кто продолжает традиции и величие подвига пограничников», — подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

В знак уважения к памяти тех, кто пожертвовал своими жизнями, защищая границы Родины, была объявлена минута молчания. К подножию памятника мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах, возложили цветы и венки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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