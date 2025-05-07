Митинг ко Дню Победы прошел у памятника Неизвестному Солдату в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде почтили память участников Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. Участники возложили цветы к мемориалу Неизвестному Солдату.

В митинге приняли участие заместитель главы Павлово-Посадского округа Александр Кулаков, муниципальные депутаты Василий Ерохин и Марина Агеева, представители общественных организаций, лидеры мнений, студенты Российского государственного социального университета и школьники.

Присутствующие почтили память солдат минутой молчания, возложили цветы и венки. Особое внимание было уделено важности сохранения исторической правды и воспитания молодого поколения в духе патриотизма.

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.

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