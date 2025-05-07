Митинг ко Дню Победы прошел у памятника Неизвестному Солдату в Павловском Посаде

В Павловском Посаде почтили память участников Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. Участники возложили цветы к мемориалу Неизвестному Солдату.

В митинге приняли участие заместитель главы Павлово-Посадского округа Александр Кулаков, муниципальные депутаты Василий Ерохин и Марина Агеева, представители общественных организаций, лидеры мнений, студенты Российского государственного социального университета и школьники.

Присутствующие почтили память солдат минутой молчания, возложили цветы и венки. Особое внимание было уделено важности сохранения исторической правды и воспитания молодого поколения в духе патриотизма.