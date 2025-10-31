Митинг ко Дню памяти жертв политических репрессий прошел в Люберцах

В городском округе Люберцы проживают 227 жертв политических репрессий. Участники митинга почтили их память минутой молчания и возложением цветов.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поблагодарил общество жертв политических репрессий в Люберцах и его председателя Аду Подколзину.

«Ваша работа по сохранению исторической памяти и поддержке земляков бесценна», — обратился руководитель муниципалитета к активистам.

Отметим, что памятник репрессированным находится вблизи здания Главпочтамта. Когда-то там располагалось НКВД. Мемориал открыли в 2010 году, и каждый год здесь проходят памятные мероприятия.

