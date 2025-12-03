Митинг ко Дню Неизвестного солдата прошел в Королеве

У Мемориала Славы в Королеве 3 декабря, в День неизвестного солдата, состоялась торжественная церемония возложения цветов в память о пропавших без вести и безымянных воинах. Участниками митинга стали ветераны, депутаты городского Совета, сотрудники МЧС России и учащиеся школ города.

День Неизвестного солдата установили в 2014 году Указом Президента Российской Федерации. С тех пор по всей стране 3 декабря проходят митинги и торжества, где чтят память героев, отдавших жизни за Родину.

Отметим, что 6 мая текущего года губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава городского округа Королев Игорь Трифонов, ветераны Великой Отечественной войны и жители города зажгли еще один вечный огонь на Мемориале «Защитникам Отечества» в микрорайоне Юбилейный.

