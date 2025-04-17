Митинг и концерт в честь основания города пройдут в Жуковском 23 апреля

Городскому округу Жуковский 23 апреля исполнится 78 лет. В этот день 1947 года указом президиума Верховного Совета РСФСР поселок Стаханово был преобразован в город Жуковский.

Торжественные мероприятия по традиции пройдут в честь этой даты в наукограде. В 16:00 состоится возложение цветов к памятнику великому русскому ученому, Николаю Жуковскому, в честь которого назван город.

Во Дворце культуры в 18.30 пройдет праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы ДК, а также артисты из Звездного городка.

Глава городского округа Борис Аубакиров отметил, что молодой город Жуковский хорошо известен во всей России и даже за ее пределами. Наукоград имеет очень богатую историю, которой может гордиться каждый житель.

«И эту историю, заложенные традиции, безусловно, необходимо беречь и передавать из поколения в поколение», — подчеркнул руководитель муниципалитета. Они пригласил всех горожан принять участие в торжественном мероприятии.