Мировой рекорд по сценическому экстриму попробуют установить на турнире в Люберцах

В Люберцах 6 сентября пройдет День города. В рамках праздника состоится всероссийский открытый турнир по силовому экстриму.

Соревнования «Богатырские игры. Люберцы-2025» организует Федерация силового экстрима России.

В рамках мероприятия на Аллее Славы в городском парке выступит известный сибирский атлет Полад Мусаев. Он попытается установить мировой рекорд по сценическому экстриму. Ему предстоит в течение семи минут намотать на руку как минимум два стальных прута диаметром 10 миллиметров и длиной 1400 миллиметров, а затем последовательно сломать не менее четырех стальных болтов диаметром 12 миллиметров и длиной 400 миллиметров и завершить выступление сгибанием стальной арматуры о голову.

За попыткой побить рекорд будет следить руководитель Международного союза силового экстрима Василий Грищенко.

Во всероссийском турнире по силовому экстриму примут участие атлеты по меньшей мере из пяти регионов страны, которые поборются за звание сильнейшего и ценные призы в пяти дисциплинах: подъем бревна, перенос коромысла с живым весом, подъем на плечо природного камня, подъем гантели весом 80 килограммов, а также буксировка грузового автомобиля.

Ведущим турнира, приуроченного ко Дню города и поддержке специальной военной операции, станет вице-президент Федерации силового экстрима России Артем Кобанов.

Специальным гостем и участником соревнований станет мировой рекордсмен по буксировке железнодорожного вагона Евгений Иванов.

В программе мероприятия заявлено показательное выступление по сценическому экстриму многократного рекордсмена мира Сергея Агаджаняна, известного как Русский Халк. Именно он — идейный вдохновитель «Богатырских игр», которые проводят в Люберцах уже второй год подряд.

Зрителей также ждут викторины и призы от спонсоров.