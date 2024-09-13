МинЖКХ Подмосковья присоединилось к акции по высадке леса

Сотрудники Министерства ЖКХ Московской области приняли участие в масштабной экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Они помогли высадить сосны и ели на центральной площадке в Балашихе.

В акции приняли участие представители органов власти всех уровней, студенты, общественные организации и жители региона. На центральной площадке в Балашихе организовали сувенирные лавки, мастер-классы, выставку техники и концертную программу.

С утра на территории Кучинского участкового лесничества Ногинского филиала «Мособллес» высадили около 14 тысяч сеянцев сосны и ели. Вырастить новый лес помогли в том числе и сотрудники подмосковного МинЖКХ.

Министр Антон Велиховский подчеркнул важность подобных мероприятий и отметил, что специалисты ведомства уже много лет поддерживают экологические инициативы в регионе и вносят посильный вклад в восстановление лесов.

Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» стартовала в Подмосковье 13 сентября. Одной из первых присоединившихся стала дипломат Мария Захарова, которая высадила около 10 молодых сосен.

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