Минтранс Подмосковья рассказал о работе автобусов и поездов в новогодние праздники

В новогодние праздники на подмосковные маршруты выйдут 6,5 тысячи автобусов. В ночь с 31 декабря на 1 января транспорт будет ходить до трех часов ночи, рассказали в региональном Минтрансе.

Всего в Подмосковье во время новогодних каникул будут работать 6,5 тысячи автобусов, из них 4,5 тысячи выйдут на маршруты «Мострансавто». С 28 по 31 декабря транспорт будет работать по расписанию буднего дня, а с 1 по 8 января — по субботнему графику.

В ночь с 31 декабря на 1 января автобусы будут работать до трех часов ночи.

По специальному графику будут ходить и электрички. Так, поезда ЦППК, МТППК и МЖД 28 декабря будут двигаться по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по графику воскресенья, а 9 января — по графику понедельника.

С 27 декабря по 9 января на пути выйдут дополнительные поезда.

С 31 декабря на 1 января, а также с 6 на 7 января пассажиры смогут пользоваться МЦД до трех часов ночи.