Минтранс Подмосковья поздравил таксистов с профессиональным праздником

Международный день таксиста отмечают 22 марта. В Минтрансе Подмосковья поздравили водителей и сотрудников отрасли с праздником, а также поделились интересными фактами.

Московская область — один из лидеров России по количеству такси. В регионе зарегистрировано более 118 тысяч машин и 32,5 тысячи перевозчиков. Почти все автомобили соответствуют экологическому классу ЕВРО-5 — это требование Подмосковье ввело одним из первых в стране.

Ежедневно на линию выходит около 65 тысяч машин, выполняя более 516 миллионов поездок в год. Среднее время подачи такси — семь минут, а заказывают машины чаще всего в Красногорске, Одинцове, Химках, Люберцах и Домодедове. Отмечается, что большинство водителей — мужчины до 37 лет со средним стажем работы 14 лет. В день каждый из них выполняет около 15 заказов.

Напомним, такси в Подмосковье легко узнать по фирменному стилю: белый кузов с желтыми и серыми полосами, «шашечки» и оранжевый фонарь на крыше.

Ранее глава регионального Минтранса Марат Сибатулин доложил губернатору Андрею Воробьеву о том, как трансформируется общественный транспорт в Подмосковье. По его словам, компания «Мострансавто» провела большую работу по улучшению качества обслуживания маршрутов.