Новые машины и поддержка водителей. Министр Сибатулин рассказал о трансформации «Мострансавто»

Компания «Мострансавто» провела большую работу по улучшению качества обслуживания маршрутов. Перемены почувствовали не только пассажиры, но и водители — им выплачивают подъемные, предоставляют жилье и обучение. О том, как трансформируется общественный транспорт в Подмосковье губернатору Андрею Воробьеву рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

«Принят ряд решений, которые предполагают своевременный сервис, ремонт в автобусных парках, что позволяет нам большее количество транспортных средств выводить на линии», — сказал губернатор

Компания «Мострансавто» обслуживает около 80% всех автобусных маршрутов региона. Больше года назад там начались большие перемены, которые направлены на привлечение новых сотрудников и модернизацию подвижного состава.

Так, предприятие организовало круглосуточную работу слесарей, чтобы избежать нарушения графика из-за простоя машин в ремонте. Кроме того, с начала этого года на работу приняли еще более 250 водителей, а на линии вывели еще 69 автобусов.