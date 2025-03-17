Новые машины и поддержка водителей. Министр Сибатулин рассказал о трансформации «Мострансавто»
Министр Сибатулин: еще 69 новых автобусов вышли на линии в Подмосковье
Компания «Мострансавто» провела большую работу по улучшению качества обслуживания маршрутов. Перемены почувствовали не только пассажиры, но и водители — им выплачивают подъемные, предоставляют жилье и обучение. О том, как трансформируется общественный транспорт в Подмосковье губернатору Андрею Воробьеву рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.
«Принят ряд решений, которые предполагают своевременный сервис, ремонт в автобусных парках, что позволяет нам большее количество транспортных средств выводить на линии», — сказал губернатор
Компания «Мострансавто» обслуживает около 80% всех автобусных маршрутов региона. Больше года назад там начались большие перемены, которые направлены на привлечение новых сотрудников и модернизацию подвижного состава.
Так, предприятие организовало круглосуточную работу слесарей, чтобы избежать нарушения графика из-за простоя машин в ремонте. Кроме того, с начала этого года на работу приняли еще более 250 водителей, а на линии вывели еще 69 автобусов.
Кроме того, новым водителям предлагают хорошие условия работы — для них организуют бесплатно обучение, высокую заработную плату от 120 тысяч рублей, а также бесплатное проживание и подъемные выплаты в размере 50 тысяч рублей.
Для комфорта пассажиров во всех автобусах работает оплата через валидаторы.
«Мы активно ведем работу в этом направлении. Приняли решение отменить в автобусах мобильные терминалы, по которым получаем ряд жалоб от жителей в связи с некорректной работой водителей при приеме оплаты», — отметил Сибатулин.