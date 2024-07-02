Минтранс Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение правил перехода через ж/д пути

Более 120 видеокамер следят за соблюдением пассажирами правил перехода через ж/д пути в Подмосковье. С их помощью с начала года удалось выявить 170 нарушителей. В региональном Минтрансе напомнили, что за несоблюдение правил предусмотрен штраф.

Умные камеры не просто фиксируют факт несоблюдения правил, но и определяют личность нарушителя. Штраф составляет 1,5 тысячи рублей.

«С начала года на железнодорожных путях погибло порядка 95 человек, при этом 53 случая зафиксировано на „опасных тропах“, еще 30 — на пешеходных переходах и 14 — на ж/д платформе», — уточнили в ведомстве.

В Московской области проводят комплекс мер, направленных на снижение смертности на железной дороге. Так, дорожники строят и реконструируют надземные и наземные пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к путям, а также проводят профилактические рейды и дежурства на станциях.

Напомним, модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».