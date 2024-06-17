Воробьев: модернизацию ЦКАД в Вяземах завершат в конце года

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным .

«В частности, в Вяземах, Одинцовский городской округ, большой проект, который будет сдан в конце этого года, и обход на М-5 „Урал“ — тоже узкое место, но очень важное, потому что это восточная магистраль», — указал губернатор.

Глава Подмосковья поблагодарил президента России за помощь в реализации проектов.

В заключение он добавил, что все эти проекты очень ждут жители Подмосковья, поскольку они смогут улучшить качество их жизни.

«Все эти проекты очень долгожданные, потому что позволяют людям комфортно жить», подытожил Воробьев.

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