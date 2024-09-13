Минстрой Подмосковья поддержал акцию по высадке леса в Балашихе

Сотрудники Министерства строительного комплекса Московской области приняли участие в акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Они помогли высадить сеянцы сосны и ели на территории Кучинского участкового лесничества в Балашихе.

Балашиха стала центральной площадкой экологической акции. Здесь собрались представители власти, общественники, студенты, волонтеры и другие жители Подмосковья. Все вместе они собрали мусор, убрали валежник и высадили молодой хвойный лес.

Восстановление лесов Подмосковья ведется с 2013 года. Общественные акции ежегодно объединяют десятки тысяч человек по всему региону.

Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» стартовала в Подмосковье 13 сентября. Одной из первых присоединившихся стала дипломат Мария Захарова, которая высадила около 10 молодых сосен.

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