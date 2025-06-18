Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о хозяйствах, где выращивают клубнику

Каждый год 18 июня отмечают День клубники — сладкой и полезной ягоды, богатой витамином C, фолиевой кислотой, калием, магнием, а также другими витаминами и минералами. В честь праздника подмосковный Минсельхозпрод рассказал о хозяйствах региона, где занимаются выращиванием сезонного лакомства.

Некоторые фермы передают ягоду в продажу. Среди них щелковская «Ягодная долина», луховицкая «Русская ягода» или истринская «Крокус Агро». Другая часть организует самосбор. Своими руками можно собрать клубнику в плодопитомнике «Ягода-Малина» в Шаховском округе и под Клином в «Красной Слободе» и «Клинской ягоде».

Подробнее о ценах, датах сбора и другом можно узнать по телефону или в соцсетях хозяйств.

В ведомстве дополнили, что урожай уже созрел в «Садах Коломны». На ферме в 30 гектаров выращивают садовую землянику, а также голубику, малину, ежевику, жимолость и шиповник.